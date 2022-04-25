21 مليون دولار لدعم القطاع الصحي من الصحة العالمية

الوكيل الإخباري - وقع وزير الصحة الأستاذ الدكتور فراس الهواري وممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن، الدكتورة جميلة الراعبي، بحضور الأمينين العامين للوزارة للشؤون الادارية والفنية الدكتورة الهام خريسات وللرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، بالاضافة الى الفريق الفني من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، خطة الدعم القٌطري للأعوام (2022-2023)، والتي تحدد مجالات دعم منظمة الصحة العالمية للوزارة للعامين المقبلين.

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وزير الصحة أكد على هامش توقيع الاتفاقية أن هذا التوقيع يأتي في سياق بحث الآليات وطرق تعزيز دعم منظمة الصحة العالمية للقطاع الصحي الأردني، مؤكداً انه تم وضع خطة الدعم القُطري بالتنسيق بين وزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن على أساس الأولويات الصحية الوطنية، وبرنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية، ورؤية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، وأطر عمل الأمم المتحدة في الأردن.



كما نوه الهواري الى أهمية العلاقة التشاركية مع المؤسسات الصحية الدولية، والدور الإيجابي لهذه العلاقة في تبادل الخبرات ودعم منظومة تنفيذ المشاريع الصحية الوطنية، وانعكاس ذلك على تطوير القطاع الصحي وترسيخ تعزيز القدرات الصحية الأردنية.



وبحسب ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن، الدكتورة جميلة الراعبي، فإن منظمة الصحة العالمية ستعمل على دعم وتنفيذ مجالات التعاون والأنشطة تحت المحاور الرئيسية، وهي: التغطية الصحية الشاملة، وحالات الطوارئ، وصحة السكان، والمعلومات والبيانات، القائمة على الأولويات الصحية الوطنية بهدف تسريع التقدم نحو أجندة التنمية المستدامة.



وتعتمد الخطة على اتفاقية التعاون القُطري (2021-2025) بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والتي تم توقيعها مؤخرًا في مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق البحر المتوسط في القاهرة بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري.



وتعد التكلفة المتوقعة للخطة (21) مليون دولار أمريكي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التكلفة هي تكلفة مخطط لها ولا تشير إلى الأموال المتاحة بالفعل للتنفيذ، حيث ستعمل منظمة الصحة العالمية عن كثب مع وزارة الصحة والشركاء لاتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ الأنشطة والمجالات المتفق عليها.