الأربعاء 22-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الاحتلال يبعد فلسطينيا عن البلدة القديمة من القدس

رقيب سير يكشف تفاصيل العثور على طفل تاه عن والديه في إربد

15.07 % ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين بالمملكة في الثلث الأول

مالية الأعيان تلتقي نظيرتها الإندونيسية

بيان أردني سعودي مشترك - تفاصيل

21 % نمو حركة الطائرات عبر مطار الملكة علياء الشهر الماضي

الملك وولي العهد يودّعان ولي العهد السعودي

ضبط اعتداءات على المياه في عمّان

اتفاق أردني سعودي على تعزيز التعاون الاقتصادي

نقابة المجوهرات: المواصفات والمقاييس الجهة الوحيدة المسؤولة عن دمغة الذهب

الأربعاء، 22-06-2022 01:55 م

21 % نمو حركة الطائرات عبر مطار الملكة علياء الشهر الماضي

while-you-are-here


الوكيل الإخباري - نمت حركة الطائرات القادمة والمغادرة على مطار الملكة علياء الدولي بواقع 21 بالمئة في شهر أيار الماضي.

اضافة اعلان


وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو إن حركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر المطار سجلت في شهر أيار الماضي نموا، مبينا أن الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إليه نمت خلال شهر أيار الماضي بواقع 5 بالمئة عن عام 2019.


ووصل عدد الرحلات الجوية وفق مستو، إلى 6374 رحلة جوية مقارنة مع6061 لنفس الفترة من عام 2019.


كما نمت الرحلات الجوية بواقع 120 بالمئة عن عام 2021، حيث وصل عدد الرحلات الجوية خلال شهر أيار من عام 2021 إلى 2892 رحلة قادمة ومغادرة.


وأشار مستو إلى أن حركة المسافرين حققت نموا نسبته 39 بالمئة في شهر أيار مقارنة مع شهر نيسان الماضي، حيث بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين حوالي 702 ألف مسافر مقارنة مع 505 ألف مسافر قادم ومغادر خلال شهر نيسان، وبنسبة نمو بلغت 31 بالمئة خلال مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.


ووصل عدد الرحلات اليومية في شهر أيار إلى 205 رحلة مقارنة مع 93 رحلة قادمة ومغادرة خلال نفس الشهر من عام 2021 و 195 رحلة قادمة ومغادرة خلال شهر أيار لعام 2019.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
289079820_5292580497489376_4040395338862016187_n

رقيب سير يكشف تفاصيل العثور على طفل تاه عن والديه في إربد

image

بيان أردني سعودي مشترك - تفاصيل

ccc

الملك وولي العهد يودّعان ولي العهد السعودي

main_image62b2ef67f1e3e

ضبط اعتداءات على المياه في عمّان

الذهب

نقابة المجوهرات: المواصفات والمقاييس الجهة الوحيدة المسؤولة عن دمغة الذهب

1655892275976

النجار: الأردن يمثل نموذج التنوع والتعددية والحوكمة

أخبار متعلقة
273848Image1-1180x677_d

ضبط حدث يقود قاطرة ومقطورة على طريق المطار

WhatsApp-Image-2022-05-24-at-10.57.33-AM

قاضي القضاة: 76 ألف حالة زواج في 2021 بنسبة زيادة 12 %

360_F_54477507_7plZGXPgeEbg6D9JMRA00SbZMPd5BsL9

عين على القدس يرصد اعتداءات الاحتلال على المقدسيين

M63A9333 - Copy

توضيح حول إيقاف حركة الإقلاع والهبوط في مطار الملكة علياء

0L5A8957

الضمان توجه دعوة هامة لكافة المتقاعدين والمستحقين من الورثة

61f1c68612d5f

نمو حركة الطائرات عبر مطار الملكة علياء الشهر الماضي 4 %