21 % نمو حركة الطائرات عبر مطار الملكة علياء الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - نمت حركة الطائرات القادمة والمغادرة على مطار الملكة علياء الدولي بواقع 21 بالمئة في شهر أيار الماضي.

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وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو إن حركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر المطار سجلت في شهر أيار الماضي نموا، مبينا أن الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إليه نمت خلال شهر أيار الماضي بواقع 5 بالمئة عن عام 2019.



ووصل عدد الرحلات الجوية وفق مستو، إلى 6374 رحلة جوية مقارنة مع6061 لنفس الفترة من عام 2019.



كما نمت الرحلات الجوية بواقع 120 بالمئة عن عام 2021، حيث وصل عدد الرحلات الجوية خلال شهر أيار من عام 2021 إلى 2892 رحلة قادمة ومغادرة.



وأشار مستو إلى أن حركة المسافرين حققت نموا نسبته 39 بالمئة في شهر أيار مقارنة مع شهر نيسان الماضي، حيث بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين حوالي 702 ألف مسافر مقارنة مع 505 ألف مسافر قادم ومغادر خلال شهر نيسان، وبنسبة نمو بلغت 31 بالمئة خلال مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.