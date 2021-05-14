الجمعة 14-05-2021
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الجمعة، 14-05-2021 03:50 م

21 وفاة جديدة و 315 إصابة في المملكة اليوم

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة ، الموجز الإعلامي حول فيروس كورونا، اليوم الجمعة ، في المملكة ، وفيما يلي التفاصيل: 

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الإصابات والشفاء والفحوصات:

-سُجِّلت (315) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (723,069) حالة.

-سُجّلت (21) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9224) حالة.

-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (3.41%)، مقارنة مع (4.01%) يوم أمس.

-تمّ إجراء (9226) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,912,958) فحصاً.

-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (704) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (710,445) حالة.

-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (3400) حالة.

-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (80) حالة، فيما غادرت (75) حالة.

-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (701) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 14%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 26%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 17%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 14%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 28%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 12%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 6%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 10%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 7%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 134 في محافظة العاصمة عمّان.
- 51 في محافظة إربد، منها 2 في الرمثا.
- 28 في محافظة الزرقاء.
- 28 في محافظة المفرق. 
- 22 في محافظة عجلون.
- 22 في محافظة معان، منها 5 في البترا.
- 17 في محافظة البلقاء.
- 5 في محافظة جرش.
- 2 في محافظة الطفيلة.
- 2 في محافظة العقبة.
- 2 في محافظة الكرك.
- 2 في محافظة مأدبا.

 




 

 


 

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