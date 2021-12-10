2168 طالب مدرسة تلقوا لقاح كورونا

الوكيل الاخباري - كشفت نجوى قبيلات الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم اليوم الجمعة، أن 2168 طالبا وطالبة تلقوا اللقاح الواقي من فيروس كورونا خلال المبادرات والحملات التي أقيمت داخل المدارس.

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وأضافت قبيلات من خلال تصريحات لتلفزيون المملكة"، أن 37295 طالبا وطالبة وافق أولياء أمورهم على تلقيهم اللقاح.



وأشارت إلى أن حملة إعطاء اللقاح توقفت خلال الفترة الحالية أثناء فترة الامتحانات، وسيتم متابعتها بين الفصلين وبداية الفصل الثاني للراغبين.



وذكرت أنه قبل إعطاء الطالب اللقاح يتم طلب موافقة خطية من ولي أمره وإجراء فحص حرارة له.

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