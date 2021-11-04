22 ألفا و460 إصابة كورونا نشطة في الأردن

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 22 ألفا و460 حالة حتى صباح الخميس.



ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا و77 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 15 حالة وفاة أمس الاربعاء.



وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 868 ألفاً و493 إصابة، ما يضع الأردن في المرتبة 43 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 834 ألفا و956 حالة شفاء.



ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 248 مليوناً و851 آلاف و999 حالة، شفي منها 225 مليوناً و462 الفا و761 حالة.



وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و37 ألفا و735 حالة حول العالم.

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