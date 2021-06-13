22 سوقاً شعبياً لاحتضان 'البسطات' في العاصمة.. تعرف على مواقعها

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في أمانة عمان الكبرى المهندس حسام النجداوي إن الأمانة في صدد تخصيص أسواق شعبية هدفها محاربة البسطات العشوائية في العاصمة .



وأضاف النجداوي، الأحد لـ" الوكيل الإخباري" : أن هذا المقترح ولد من خلال لجنة شكلها أمين عمان ، الدكتور يوسف الشوابة برئاستي" .

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وأضاف "أن الهدف الرئيسي منها محاربة البسطات العشوائية على الأرصفة وفي الطرقات، وفي الوقت ذاته التخفيف على أصحابها، لذلك جاء هذا المقترح لتجميعهم في 22 موقعا يمثل حدود أمانة عمان، كالنصر والقويسمة والعبدلي وراس العين وغيرها من المناطق".



وأشار النجداوي ، إلى أن هذه المناطق ستكون في ساحات تابعة للأمانة، على أرضية منبسطة تستوعب عدد كبير من البسطات، التي تتاجر في المواد غير القابلة للتلف.



وأكد ، أن هذا المكان مجاني لأصحاب البسطات، ولا يحتاج لترخيص، ولكنه يتطلب إشعاراً من الأمانة قبل دخول هذه الساحات؛ لغايات التنسيق والتنظيم.