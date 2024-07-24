227 بطاقة تعريفية لأشخاص ذوي إعاقة حركية في البترا

الوكيل الإخباري - قالت مفوض التنمية المستدامة في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتورة فاطمة الهلالات، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى التشخيصية لإصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة في إقليم البترا إذ بلغ عدد حالات ذوي الإعاقة الحركية الطرفية 227 في تجمعات اللواء الستة.

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وأكدت أن التسجيل سيوفر للسلطة قاعدة بيانات تتضمن أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة، ونوع الإعاقة لديهم، لدعمهم بالشكل المناسب وتوفير البرامج اللازمة لها، كما ساهم بتوفر الوقت والجهد لأبناء المنطقة من تكبد عناء السفر لمحافظات أخرى لتسجيل البطاقة التعريفية لهم أو لذويهم.



يُذكر أن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بدأت بتنفيذ برنامج مشترك مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأسبوع الحالي لإصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة في اللواء، وسيتم الاستمرار خلال الأسابيع القادمة لتشخيص حالات لفئات أخرى.