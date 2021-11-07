23 ألفا و949 إصابة كورونا نشطة في الأردن

الوكيل الإخباري-

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أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 23 ألفا و949 حالة حتى صباح الأحد.ووفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا و114 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 16 حالة وفاة أمس السبت.وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 873 ألفا و707 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 44 عالميا بعدد الإصابات التراكمي، بحسب موقع 'وورد ميتر' العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا.كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس في الأردن 838 ألفا و644 حالة شفاء.فيما بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 250 مليونا و292 ألفا و59 حالة، وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و60 ألفا و427 شخصا.