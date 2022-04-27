23 ألف بلاغ حول الاصطفاف العشوائي والمزدوج منذ بداية رمضان

الوكيل الإخباري - كشفت إدارة السير عن تلقي 23 ألف بلاغ على هاتف الطوارئ 911 حول مركبات تغلق الطريق (بالاصطفاف العشوائي والمزدوج) منذ بداية شهر رمضان المبارك.

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وقالت إدارة السير، عبر أثير إذاعة الأمن العام، اليوم الأربعاء، إن الاصطفاف العشوائي والمزدوج على الطرق يؤدي إلى تباطؤ حركة السير في تلك المناطق.



وأضافت أن هناك انتشار واسع وكثيف لمرتبات السير بمختلف محافظات المملكة لتنفيذ الخطط المرورية المحكمة للتعامل مع الذروات المرورية الأربعة الصباحية والمسائية وقبل الإفطار وخلال ساعات التسوق الليلي حفاظا على الانسيابية المرورية خلال شهر رمضان.