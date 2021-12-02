23.8 مليون دقيقة اتصال في الأردن خلال الربع الثالث من 2021

الوكيل الاخباري- بلغ مجموع أعداد المشتركين في خدمات الهاتف الثابت حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021، ما مجموعه 291 ألف مشترك، مقارنة بما مجموعه 302 ألف مشترك حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي.



وتوزعت الأعداد على 196 ألف مشترك لخدمات الهاتف الثابت (منزلي)، مقارنة بــ 204 آلاف مشترك حتى نهاية الربع الثاني، وبما مجموعه 95 ألف مشترك لخدمات الهاتف الثابت (منزلي)، مقارنة بــ 96.753 ألف مشترك للربع الثاني من العام 2021.



ويتبين بذلك، أن هنالك انخفاضا في المجموع الكلي للاشتراكات وبنسبة 3.8% مقارنة مع الربع الثاني من نفس العام، وبنسبة انتشار وصلت إلى 12.78% بين الأُسر مقارنة مع 13.24% للربع الثاني من العام 2021.



وفيما يتعلق بحجم الحركة الهاتفية المستهلكة من قبل المشتركين عبر الهاتف الثابت، أشار التقرير إلى تسجيل ما مجموعه 23.8 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الثالث، شاملة الحركة الهاتفية الارضية المحلية بين المحافظات والحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم، مقارنة بـ 24.01 مليون دقيقة للربع الثاني من العام 2021، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بمجموع 20.9 مليون دقيقة، وبما مجموعه 2.9 مليون دقيقة للحركة الهاتفية الدولية.



وأشار التقرير إلى أن مجموع اشتراكات الهاتف المتنقل، بلغ 7.28 مليون اشتراك حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بــ7.02 مليون اشتراك مع نهاية الربع الثاني من هذا العام بمعدل نمو 3.8%، موزعة على اشتراكات الدفع المسبق بمجموع 5.53 مليون اشتراك والدفع اللاحق بمجموع اشتراكات بلغت 1.75 مليون اشتراك.



وبلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الثالث ما نسبته 105.08%، مقارنة بنسبة انتشار 100.27% حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، وفقا لنسبة البالغين من السكان، وما نسبته 66.20%، وفقا لعدد السكان، مقارنة بنسبة 64.17% حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي.



وفيما يتعلق بخدمات الانترنت عريض النطاق، أشار التقرير إلى تسجيل ما مجموعه 296.8 ألف اشتراك باستخدام تقنية فايبر حتى نهاية الربع الثالث، مقارنة بــ 270.3 ألف اشتراك مع نهاية الربع الثاني بمعدل نمو 9.8%، في المقابل سجلت اشتراكات الانترنت عريض النطاق باستخدام تقنية (FBWA ) ما مجموعه 257.1 ألف اشتراك مقارنة بــ 262.5 ألف اشتراك مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي.



وبلغ مجموع اشتراكات خدمات الانترنت باستخدام تقنية (ADSL) ما مجموعه 131.9 ألف اشتراك مع نهاية الربع الثالث، مقارنة بــ 135.07 ألف اشتراك مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

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