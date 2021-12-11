232 طناً من الزيت باعها مهرجان الزيتون في عمان

الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية مصدري زيت الزيتون فياض الزيود، إن مهرجان الزيتون الوطني الـ 21 ومعرض المنتجات الريفية لبى ما نسبته 20 بالمئة من احتياجات العاصمة عمان وضواحيها من زيت الزيتون، بحسب تقديرات الجمعية.

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واوضح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ، اليوم السبت، أن هذه التقديرات جاءت نتيجة الإجراءات الصارمة التي نفذها مختبر زيت الزيتون في أرض المهرجان والمراحل التي يمر بها الفحص علاوة عن فرق التذوق الصحي وتعاون مؤسسة الغذاء.



واضاف أن المركز الوطني للبحوث الزراعية وظف مخرجات الابتكار الزراعي من خلال احدى شركات حاضنة الابتكار الزراعي الذي اعتمدت الباركود على كل عبوة زيت تدخل أرض المهرجان، كما عليها اسم المزرعة والمعصرة ونتيجة فحص الزيت والجهة المسؤولة عن الفحص والمحافظة، الأمر الذي عزز الثقة بين التاجر والمستهلك.



وأشار إلى أن المهرجان والمعرض كانا نقلة نوعية من حيث المساحة والاشتراطات الصحية، مبينا أن هذا يعد اكبر نافذة تسويقية لمزارعي الزيتون حيث بلغت كمية الزيت المباعة في أرض المهرجان 232 طنا وهذا الرقم يشكل نسبة جيدة من الإنتاج المحلي للزيت.