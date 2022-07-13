2350 طن نفايات ومخلفات أضاحي أزالتها بلدية الزرقاء خلال العيد

الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني إن كوادر البلدية أزالت 2350 طن من النفايات ومخلفات الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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وأضاف المومني، في تصريح صحفي، أن بلدية الزرقاء قامت برفع 2350 طن من النفايات وجلود وأحشاء الأضاحي، خلال فترة عيد الاضحى، موزعة في سبع مواقع لحظائر بيع وذبح الأضاحي حددتها البلدية قبل العيد، مشيراً الى أنه تم نقل مخلفات الأضاحي الى المنطقة التحويلية، وثم الى مكب الغباوي وفقاً للشروط البيئية المتعارف عليها.



وبين أن أجهزة وكوادر البلدية بدأت بإعادة أوضاع مواقع بيع وذبح الأضاحي الى ما كانت عليه سابقاً، من خلال إزالة الحظائر وكشط وتجريف التربة وازالتها بالآليات وتعقيم المواقع، حيث ستستمر بذلك لمدة أسبوع تلافياً لتشكل أي مكاره صحية.

وأشاد المومني بتجاوب المواطنين والتجار من ناحية الالتزام بالتعليمات والشروط والمواقع التي حددتها البلدية، الأمر الذي أسهم برفع نسبة التنظيم والمحافظة على بيئة المدينة، لافتاً الى أن عيد الأضحى هذا العام كان خالياً من مخلفات الأضاحي والمكاره الصحية ما بين الاحياء السكنية نظرا لالتزام أصحاب الحظائر بالمواقع التي تم تحديدها.