2367 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 3172 طنا، منها 2367 طن خضار، و609 أطنان من الفواكه، و194طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 10 و20، والبطاطا بين 30 و50، والبندورة بين 7 و15، والجزر بين 25 و35، والخيار بين 10 و25، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 80 و175، والموز البلدي بين 50 و75 قرشا.