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الثلاثاء، 31-08-2021 01:19 م

239 ألف تصريح عمل لسوريين بالأردن منذ 2016

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الوكيل الاخباري- بلغ عدد تصاريح العمل التي أصدرتها وزارة العمل للاجئين السوريين منذ مطلع عام 2016، وحتى 30 حزيران/يونيو الماضي 239024 تصريح عمل، بحسب تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأظهرت بيانات التقرير، أن عدد تصاريح العمل التي صدرت منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف العام، 23,346 تصريح عمل، 21206 تصاريح عمل للذكور، و2140 تصريح عمل للإناث.

وتبلغ نسبة تصاريح العمل للعمال الذكور 94.5%، فيما تبلغ نسبة الإناث 5.4% منذ عام 2016 ولغاية منتصف العام الحالي. 

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية نحو 669,497 لاجئا مسجلا لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.

العام الماضي، انخفضت أعداد التصاريح الصادرة للاجئين السوريين في الأردن إلى 38756 تصريح عمل، مقارنة مع 47766 تصريح عمل في عام 2019، وبنسبة انخفاض بلغت 18.8%، بحسب إحصاءات المفوضية.

مجلس الوزراء وافق في كانون الأول/ديسمبر 2020، على تمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بتصويب أوضاع العمالة السوريّة المخالفة، وإعفائهم من دفع مبالغ مترتّبة على إصدار تصاريح عمل، مع إلزامهم بإجراء الفحص الطبّي اللازم، حتى 31 كانون أول/ ديسمبر 2021.

وتنص المادة 12 من قانون العمل على: "يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير، أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد، وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه".

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