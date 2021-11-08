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الإثنين، 08-11-2021 09:13 ص

24,394 حالة نشطة بفيروس كورونا في المملكة حتى صباح الاثنين

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الوكيل الإخباري- ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا النشطة في المملكة، إلى 24,394 حالة.

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ووفقا لوزارة الصحة، بلغ عدد الحالات التي أدخلت أمس إلى المستشفيات 71 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 61 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة، التي تتلقى العلاج في المستشفيات 639 حالة.


ويصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 840,282 حالة.


وتم إجراء 31,420 فحصاً أمس، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 11,199,602 فحصاً.

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