2443 فرصة عمل تقديرية من خلال برنامج إرادة الوطني

الوكيل الإخباري - قال رئيس وحدة الدعم المركزي في برنامج "إرادة" المهندس سامي العليمي، إن البرنامج أعد خلال العام الماضي 1979 دراسة جدوى اقتصادية لمشروعات صغيرة ومتوسطة وميكروية، بحجم استثمار كلي وصل إلى 35 مليون دينار.

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وأضاف العليمي ان البرنامج الذي أطلقته وزارة التخطيط والتعاون الدولي وفر 2443 فرصة عمل تقديرية، مشيرًا إلى أن البرنامج عمل خلال العام الماضي على تنفيذ وتأسيس نحو 1186 مشروعاً منها مشروعات صغيرة ومتوسطة، فيما بلغ إجمالي عدد المشروعات المقترضة نحو 769 مشروعًا، بقيمة إجمالية بلغت نحو 10.5 مليون دينار.



وبين أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم تأسيسها توزعت وفقا للقطاعات التي تنتمي إليها بنسبة 48 % للمشروعات التجارية، تلتها المشروعات الخدمية بنسبة 29 % ثم الزراعية بنسبة 11 % والصناعية 9 % إضافة إلى المشروعات السياحية بنسبة 3 % .



وفيما يخص المشروعات الميكروية والمنزلية التي تم تأسيسها والبالغ عددها 417 مشروعا، لفت المهندس العليمي إلى أن المشروعات الخدمية المنزلية شكلت النسبة الأكبر منها حيث بلغت 41 % ، ثم المشروعات الزراعية بنسبة 27 % والمشروعات التجارية المنزلية 18 % والصناعية بنسبة 11 % وكانت المشروعات السياحية الأقل بنسبة 4 % .

