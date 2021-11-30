245 مليون دولار دفعة من المنحة الأمريكية للأردن

الوكيل الإخباري - رجّح المكتب الإعلامي في السفارة الأميركية في عمّان، الموافقة على تحويل الدفعة الثانية من المنحة الأميركية للدعم النقدي المباشر للخزينة، في الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

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وقال إن "سفارة الولايات المتحدة لم تحدد موعدًا لتحويل الأموال المتبقية من منحة الدعم النقدي المباشر، ولكن من المتوقع أن يتم الموافقة على تحويل الأموال في الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021"، وفقا لقناة المملكة.



وفيما يخص الدفعات المتبقية، أوضح المكتب الإعلامي، أنه "سيكون هناك مبلغ بقيمة 245.1 مليون دولار، مضافا إلى منحة الدعم النقدي المباشر، إضافة إلى الالتزام بنحو 352.3 مليون دولار، لاتفاقية استراتيجية التعاون الإنمائي 2020-2025 الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)".



وعن حجم المساعدات الأميركية المخصصة للأردن للعام المقبل 2020، أكد أنه "لم يتم الانتهاء بعد من تخصيصات المساعدات للسنة المالية 2022، وبالتالي قد تختلف معطيات تغطيات القطاعات بناءً على اقتراح ميزانية الكونغرس للسنة المالية 2022، حيث سيتم تخصيص مبلغ إجمالي بقيمة 910.8 مليون دولار لتغطي كافة القطاعات".



"من المجموع الكلي، سيتم تخصيص 475 مليون دولار كتحويل نقدي مباشر للميزانية، و147 مليون دولار لقطاع المياه، ونحو 91,457 مليون دولار للتنمية الاقتصادية وقطاع الطاقة، و77 مليون دولار لدعم قطاع الديمقراطية والحكم الرشيد، و80 مليون دولار لقطاع التعليم، ونحو 40,343 مليون دولار لقطاع الصحة"، بحسب المكتب الإعلامي.



وفي ردّه على سؤال، حول المفاوضات الأردنية الأميركية بشأن اتفاقية المساعدات الجديدة للأعوام (2023-2028)، قال: "يناقش المسؤولون الأردنيون والأميركيون كيفية هيكلة المساعدات الأميركية المستقبلية للأردن بعد انتهاء مذكرة التفاهم الحالية العام المقبل".



وأضاف "نعلق أهمية على علاقتنا الثنائية مع الأردن ونريد دعم الشعب الأردني، ولكننا لم نحدد بعد المبلغ المحدد من المال، لكننا نهدف إلى التوصل إلى اتفاق يوفر دعما ماليا يمكن التنبؤ به بهدف تعزيز استقرار الأردن على المدى الطويل ودعم الإصلاحات الهيكلية الرئيسية".



وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أعلنت في تموز/يوليو الماضي، عن توقيع اتفاقية تحويل الدفعة الأولى من المنحة الأميركية للدعم النقدي المباشر للخزينة والبالغة 600 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ودعم التعافي الاقتصادي.



وتعد هذه المنحة جزءا مما مجموعه 1.5 مليار دولار خصّصها الكونغرس للأردن ضمن موازنة الولايات المتحدة للسنة المالية 2021، بحسب الوزارة.

في شباط/فبراير 2018، وُقّعت مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة والأردن بقيمة 6.375 مليار دولار (1.275 مليار دولار سنوياً) ابتداء من العام المالي 2018 وحتى العام المالي 2022.

