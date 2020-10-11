2457 اصابة محلية بكورونا خلال 48 ساعة من الحظر الشامل في المملكة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - شهد اليوم الثاني والاخير من حظر التجول الشامل في المملكة تسجيل 1227 اصابة محلية بكورونا وجاءت العاصمة عمان باعلى عدد للاصابات بـ 742 اصابة واقلها في الطفيلة باصابتين بكورونا .

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فيما شهد اليوم الاول من حظر التجول وهو يوم الجمعة 1230 اصابة محلية بفيروس كورونا .

وخلال الحظر الشامل الممتد على مدى 48 ساعة تعاملت الاجهزة الامنية مع 93 الف اتصال و 14165 حالة اسعاف و 1144 حالة غسيل كلى و281 حالة اطفاء .



فيما تعاملت كوادر الدفاع المدني مع 14165 حالة اسعاف و 1144 حالة لمرضى غسيل الكلى، حيث جرى التعامل معها من قبل كوادر الدفاع المدني وتأمين وصولهم إلى المستشفيات ، كما وتعاملت كوادر الاطفاء مع 281 حريقا مختلفا وجرى التعامل معها جمعيا .



