25 ألف جرعة كورونا أُعطيت الإثنين



الوكيل الاخباري - أعطيت في الأردن أكثر من 25 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفق البيانات الصادرة عن وزارة الصحة اليوم الإثنين.



وتوزعت الجرعات المعطاة البالغ عددها 25053 جرعة، على 11541 جرعة أولى و13512 جرعة ثانية بحسب الأرقام الرسمية.



وبلغت حصيلة الجرعات المعطاة منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي 7062866 جرعة، توزعت على 3740683 جرعة أولى، و3322183 جرعة ثانية.



ووصل عدد المسجلين على المنصة الخاصة بتلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة، إلى 4160671 مسجلا.

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