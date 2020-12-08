25 بالمئة نسبة تخزين مياه الامطار في السدود الترابية بالرويشد

الوكيل الاخباري -

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قال مدير زراعة الرويشد المهندس عبدالهادي الماضي، إن نسبة تخزين السدود الترابية في لواء الرويشد البالغ عددها 7 سدود تراوحت بين 20-25 بالمئة منذ بداية الموسم المطري الحالي.وبين الماضي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، ان المنخفض الجوي الاخير الذي اثر على لواء الرويشد ساهم بارتفاع نسبة تخزين السدود وتركزت في سدي حدلات وابو الصفاء، متوقعا ارتفاع النسبة بشكل تدريجي خلال الموسم المطري الحالي. واضاف ان ما يقارب من 45 حفيرة ترابية من أصل 60 حفيرة امتلات بالمياه جراء المنخفضات الجوية وما رافقها من معدلات متفاوتة من الهطولات المطرية والتي من شأنها ايضا ان توفر مشارب مائية للثروة الحيوانية في اللواء حيث يعد اللواء من اكثر مناطق المملكة التي تضم حيازات حيوانية مختلفة.