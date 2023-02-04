25 نزيلاً في مراكز الإصلاح نجحوا في تكميلية التوجيهي وأعلاهم حقق معدل 87.45

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الوكيل الاخباري - أوعز مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة لمدير مراكز الإصلاح والتأهيل، بتهنئة النزلاء الناجحين في امتحان الثانوية العامة - الدورة التكميلية، تقديراً لما بذلوه من جهد وإرادة للتغيير.وانتدب مدير الأمن العام مديري المراكز لتكريم النزلاء الناجحين، وتحفيزهم، وتمكينهم من الالتقاء بذويهم بهذه المناسبة، وتشجيع من لم يحالفهم الحظ من النزلاء للاستمرار في المثابرة حتى تحقيق أهدافهم، ومساعدتهم لبناء مستقبل آمن لهم بعد انتهاء مدد محكوميتهم.ويذكر أن مراكز الإصلاح والتأهيل، هيأت الظروف المناسبة لمن أراد من من النزلاء التقدم لامتحات الثانوية العامة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ليحقق النزلاء المتقدمون في هذه الدورة نسبة نجاح عالية، فمن بين 56 نزيلا تقدموا للامتحانات ويتواجدون حالياً في مراكز الإصلاح، نجح 25 نزيلاً ، وكان أعلى معدل بينهم 87.45 .