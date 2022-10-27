الوكيل الإخباري - أظهر تحليل مركز الحياة راصد أن تعداد الوزراء في حكومة الدكتور بشر الخصاونة وصل إلى 52 وزيراً منهم 8 نساء، ووصل تعداد الوزراء الذين تولوا منصب وزير لأول مرة إلى 25 وزيراً، و27 وزيراً كانوا وزراءً سابقين، وبعد التعديل الخامس الذي أجراه رئيس الوزراء اليوم الخميس وصل عدد النساء في الحكومة إلى 5 نساء منهم 3 نساء دخلوا في التعديل الخامس علماً أنه تم توزيرهنّ للمرة الأولى.

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وبتحليل الوزراء بعد التعديل الخامس يتبين أن 10 وزراء ممن كانوا في التشكيل الأول لحكومة الدكتور بشر الخصاونة حافظوا على حقائبهم، فيما غادر 21 وزيراً كانوا ضمن التشكيل الأول لحكومة الخصاونة، وبينت النتائج أن 25 وزيراً تم توزيرهم لأول مرة في عهد الخصاونة غادر منهم 12 وزيراً.



وبتصنيف الوزراء الذين دخلوا بالتعديلات أي بعد تشكيل الحكومة الأول، يتبين أن 5 وزراء دخلوا بالتعديلات وخرجوا بالتعديلات، حيث دخل الوزير سمير مبيضين بالتعديل الأول وخرج بالتعديل الثاني، ودخل الوزير صخر دودين بالتعديل الثاني وخرج بالتعديل الرابع، ودخل الوزراء وجيه عويس وخيري عمرو ونايف استيتيه بالتعديل الرابع وخرجوا بالتعديل الخامس.

وبخصوص الفئة العمرية لتشكيلة الحكومة بعد التعديل الخامس بلغ معدل أعمار حكومة الخصاونة 58 عاماً، حيث بلغ أكبر الوزراء سناً 75 عاماً، وأقل الوزراء سناً 43 عاماً، أما بما يتعلق بالخلفيات الأكاديمية لتشكيل الخصاونة بعد التعديل الخامس فقد تبين أن عدد الوزراء الذين يحملون درجة الدكتوراه 8 وزراء فيما بلغ عدد الذين يحملون درجة الماجستير 9 وزراء، وعدد الذين يحملون درجة البكالوريوس 9 وزراء.

وعمل فريق راصد على تعداد الوزراء الذين توالوا على بعض الوزارات ليتبين أن وزارة النقل تعاقب عليها 16 وزيراً خلال 12 عاماً، تلاها وزارات الداخلية والثقافة والتربية والتعليم حيث تعاقب عليهم 12 وزيراً لكل منهم، ثم وزارتي العمل والإعلام ب 11 وزيراً خلال 12 عاما، وتعاقب 10 وزراء خلال 12 عاما على الوزارات التالية وهي الطاقة والثروة المعدنية والزراعة والصحة والصناعة والتجارة، ثم تلتهم وزارتي التنمية الاجتماعية والسياحة والآثار ب9 وزراء لكل منهما، وكانت وزارة الخارجية الأقل بتعاقب الوزراء عليها بواقع وزيرين اثنين فقط.

