250 تاجرا يغلقون محالهم التجارية بسبب الظروف الاقتصادية في جرش

الوكيل الإخباري- أغلق 250 تاجرا محالهم التجارية في محافظة جرش من أصل 5 الاف تاجر، بسبب الظروف الاقتصادية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا، حسب رئيس غرفة تجارة جرش، علي العتوم.



وقال العتوم، إنّ الحركة التجارية في جرش ضعيفة رغم تحسنها بنسبة 50٪ عن أيام الحظر (الشامل، الجزئي) التي فرضتها الحكومة بسبب جائحة كورونا.



وعزا، ضعف الحركة التجارية إلى عدم توفر السيولة المادية عند سكان المحافظة؛ وإعطاء المواطنين أولويات أخرى على حساب شراء المواد الأخرى مثل أجهزة الكهرباء أو القرطاسية أو الألبسة.



وفيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع، بين العتوم، أن ارتفاع الأسعار على المواد المستوردة وصل في بعض السلع من 50٪ إلى 200٪، والارتفاع أضعف القدرة الشرائية عند سكان المحافظة.



"رغم تحسن الحركة التجارية، لكنها لم تصل للمستوى الكافي ولم تعد على ما كانت عليه قبل الجائحة"، وفقا للعتوم.



وطالب العتوم، بتخفيض ضريبة المبيعات والجمارك ورسوم الترخيص وأعفاء التجار المستأجرين من الحكومة والبلديات من الإيجارات المكسوره عليهم.



محمد العتوم مالك محل لبيع الإطارات، طالب بتخفيض ضريبة المبيعات إلى النصف وأن تكون 8٪ بدلا من 16٪، قائلا: "أصبحت غير قادر على الوفاء بالتزاماته المادية وأن مبيعاته انخفضت بنسبة 75٪ بسبب عدم توفر السيولة المادية مع المواطنين".

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