250 مليون دولار تمويل أمريكي لخفض فاقد المياه في الأردن

الوكيل الإخباري - وقع وزير المياه والري المهندس محمد النجار مع القائمة بأعمال المدير الإقليمي للوكالة الأمريكية USAID مارغريت سبيرز اتفاقية مشروع خفض الفاقد المائي (المرحلة الرابعة)، وتصل قيمة التمويل في هذه المرحلة 250 مليون دولار أمريكي وبمساهمة إضافية من الوزارة بقيمة نحو 75 مليون دولار لتنفيذ المشروع خلال 6 سنوات قادمة.

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وحضر توقيع الاتفاقية، اليوم الخميس، كل من أمين عام الوزارة الدكتور جهاد، وأمين عام الوزارة المهندسة منار المحاسنة، وأمين عام سلطة وادي الأردن وأمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق والمدراء التنفيذيين لشركات المياه (مياهنا، العقبة واليرموك).



وبين النجار أن المشروع يهدف الى الحد من الفاقد المائي الذي تعدد أسبابه كاهتراء الشبكات والبنية التحتية والأخطاء في العدادات وقراءاتها والاستخدامات غير المشروعة والاعتداءات على مصادر المياه، مما سيعمل بشكل مباشر على دعم الاستراتيجية الوطنية لتخفيض الفاقد المائي في المملكة الى ما دون الـ 25% بحلول عام 2040 والتي تم اقرارها مؤخراً وذلك بهدف رفع أداء وكفاءة استخدام الموارد المائية وتحسين البنية التحتية لمنظومة التزويد المائي، خاصة في المناطق المخدومة ضمن اختصاص شركة مياهنا بما يتماشى مع الرؤى الاستراتيجية في تخفيض الفاقد.



وأضاف أنه في ظل الطلب المتزايد وشح المصادر المائية، سيعمل المشروع على تعزيز كفاءة قطاع المياه لتحسين القدرة التشغيلية لأنظمة انتاج ونقل وتوزيع المياه ورفع مستوى الخدمة للمواطنين وزيادة متوسط حصة الفرد اليومية من الماء وتعزيز أنظمة الشركات من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية الجديدة وتقديم التدريب والمساعدة الفنية لموظفي قطاع المياه وأصحاب المصلحة العاملين في هذا المجال.



وأعرب النجار عن امتنان الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة المياه والري للدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية لما له من أثر كبير في تعزيز جهود مواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة في قطاع المياه نحو رفع أداء وكفاءة استخدام موارد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات المائية من خلال زيادة قدرة نظام التزويد المائي واستدامة انجازات تخفيض فاقد المياه، بالإضافة الى برامج التدريب لتأهيل العاملين في القطاع وتطوير الأداء.



من جهتها قالت سبيرز: (تتماشى هذه المرحلة من مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتخفيض الفاقد مع الاستراتيجية الوطنية للمياه في المملكة للسنوات القادمة، وتضاف الى المراحل الثلاث التي سبقتها ليبلغ مجموع قيمة التمويل في المراحل الأربعة 689.1 مليون دولار أمريكي، كما وتأتي الاتفاقية الجديدة انسجاماً مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الحكومة الأردنية وحكومتنا ولتعمل على مواجهة التحديات المائية التي يعاني منها القطاع).



وأضافت: (سيركز المشروع على تحقيق الأهداف المنشودة وذلك من خلال اعادة تأهيل للبنى التحتية وتحسينها وتطوير أنظمة المراقبة والتحكم للشركات وإظهار التطورات التكنولوجية الحديثة وبناء القدرات من خلال التدريب والمساعدة الفنية للعاملين في القطاع، كل ذلك لضمان استمرار توافر المياه للشعب الأردني وتعزيز الأمن المائي للأجيال القادمة).