الخميس 18-05-2023
الوكيل الاخباري

%90 نسبة حجوزات فنادق البحر الميت مع نهاية الأسبوع الحالي

250 مليون دولار تمويل أمريكي لخفض فاقد المياه في الأردن

الملك يترأس الوفد الأردني المشارك بالقمة العربية في جدة غدا

الأمن السيبراني يحذر من تطبيقات تدعي منح عوائد مالية

بوشيلين: في المستقبل القريب سيتم تقديم الخدمات المدنية بمدينة أرتيوموفسك

متخصصون: القطاع الزراعي في الأردن يواجه العديد من التحديات والصعوبات

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

بيسكوف: حضور الدول الصديقة قمة G7 لا يثير قلق الكرملين

"عمداء الأردنية" يقرر حزمة من البرامج للتحول نحو التعليم المهني والتقني

جامعة أردنية تخفض الرسوم الدراسية لجميع الطلبة اللاجئين

الخميس، 18-05-2023 02:52 م

250 مليون دولار تمويل أمريكي لخفض فاقد المياه في الأردن

WhatsApp Image 2023-05-18 at 2.43.42 PM


الوكيل الإخباري - وقع وزير المياه والري المهندس محمد النجار مع القائمة بأعمال المدير الإقليمي للوكالة الأمريكية USAID مارغريت سبيرز اتفاقية مشروع خفض الفاقد المائي (المرحلة الرابعة)، وتصل قيمة التمويل في هذه المرحلة 250 مليون دولار أمريكي وبمساهمة إضافية من الوزارة بقيمة نحو 75 مليون دولار لتنفيذ المشروع خلال 6 سنوات قادمة.

اضافة اعلان

 

وحضر توقيع الاتفاقية، اليوم الخميس، كل من أمين عام الوزارة الدكتور جهاد، وأمين عام الوزارة المهندسة منار المحاسنة، وأمين عام سلطة وادي الأردن وأمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق والمدراء التنفيذيين لشركات المياه (مياهنا، العقبة واليرموك).


وبين النجار أن المشروع يهدف الى الحد من الفاقد المائي الذي تعدد أسبابه كاهتراء الشبكات والبنية التحتية والأخطاء في العدادات وقراءاتها والاستخدامات غير المشروعة والاعتداءات على مصادر المياه، مما سيعمل بشكل مباشر على دعم الاستراتيجية الوطنية لتخفيض الفاقد المائي في المملكة الى ما دون الـ 25% بحلول عام 2040 والتي تم اقرارها مؤخراً وذلك بهدف رفع أداء وكفاءة استخدام الموارد المائية وتحسين البنية التحتية لمنظومة التزويد المائي، خاصة في المناطق المخدومة ضمن اختصاص شركة مياهنا بما يتماشى مع الرؤى الاستراتيجية في تخفيض الفاقد.

وأضاف أنه في ظل الطلب المتزايد وشح المصادر المائية، سيعمل المشروع على تعزيز كفاءة قطاع المياه لتحسين القدرة التشغيلية لأنظمة انتاج ونقل وتوزيع المياه ورفع مستوى الخدمة للمواطنين وزيادة متوسط حصة الفرد اليومية من الماء وتعزيز أنظمة الشركات من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية الجديدة وتقديم التدريب والمساعدة الفنية لموظفي قطاع المياه وأصحاب المصلحة العاملين في هذا المجال.

وأعرب النجار عن امتنان الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة المياه والري للدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية لما له من أثر كبير في تعزيز جهود مواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة في قطاع المياه نحو رفع أداء وكفاءة استخدام موارد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات المائية من خلال زيادة قدرة نظام التزويد المائي واستدامة انجازات تخفيض فاقد المياه، بالإضافة الى برامج التدريب لتأهيل العاملين في القطاع وتطوير الأداء.

من جهتها قالت سبيرز: (تتماشى هذه المرحلة من مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتخفيض الفاقد مع الاستراتيجية الوطنية للمياه في المملكة للسنوات القادمة، وتضاف الى المراحل الثلاث التي سبقتها ليبلغ مجموع قيمة التمويل في المراحل الأربعة 689.1 مليون دولار أمريكي، كما وتأتي الاتفاقية الجديدة انسجاماً مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الحكومة الأردنية وحكومتنا ولتعمل على مواجهة التحديات المائية التي يعاني منها القطاع).

وأضافت: (سيركز المشروع على تحقيق الأهداف المنشودة وذلك من خلال اعادة تأهيل للبنى التحتية وتحسينها وتطوير أنظمة المراقبة والتحكم للشركات وإظهار التطورات التكنولوجية الحديثة وبناء القدرات من خلال التدريب والمساعدة الفنية للعاملين في القطاع، كل ذلك لضمان استمرار توافر المياه للشعب الأردني وتعزيز الأمن المائي للأجيال القادمة).

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4414

الملك يترأس الوفد الأردني المشارك بالقمة العربية في جدة غدا

download

الأمن السيبراني يحذر من تطبيقات تدعي منح عوائد مالية

271184_51_1591545080

متخصصون: القطاع الزراعي في الأردن يواجه العديد من التحديات والصعوبات

520231884310465886598

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

a8d8f2c5-11d1-4a97-b520-b8a45c3fa753

"عمداء الأردنية" يقرر حزمة من البرامج للتحول نحو التعليم المهني والتقني

6465fc2705dac

جامعة أردنية تخفض الرسوم الدراسية لجميع الطلبة اللاجئين

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-05-17 at 12.50.42 PM

السقاف: الأردن يولي أهمية بالغة للاستثمار

WhatsApp Image 2023-05-16 at 1.23.12 PM

النجار: 4 ملايين م3 إضافية لتعزيز كميات مياه الشرب خلال الصيف الحالي

IMG-20230501-WA0214

وزيرة الاستثمار تزور مشروع العبدلي وتؤكد دعم الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات للمشروع

62fb83d6b25dd (1)

الضريبة تعلن عن سحب ثالث على جوائز تطبيق فواتيري

WhatsApp Image 2023-04-19 at 11.52.28 AM

المواصفات: نتلقّى الشّكاوى خلال عطلة العيد وجولاتنا مستمرّة

339309193_229982852883689_5250774605378132303_n

إنقاذ طفل سقط داخل بئر وآخر حاول إخراجه في الرمثا