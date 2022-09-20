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الثلاثاء، 20-09-2022 10:21 م

2500 طبيب متعطلون عن العمل من الأطباء الجدد

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الوكيل الاخباري - كشف نقيب الأطباء زياد الزعبي، عن وجود نحو 37 ألف طبيب عامل في الأردن، كما سيتخرج بعد 6 سنوات نحو 38 ألف طالب طب.

وقال في تصريحات لـ"قناة المملكة": "لدينا نحو 2500 طبيب متعطلون عن العمل من الأطباء الجدد" لافتاً النظر إلى مواجهة مشكلة كبيرة في بطالة الأطباء في السنوات المقبلة.

وأشار الزعبي، إلى أن وزارة الصحة تعاني من وضع مأساوي بعدد الأطباء نسبة للمراجعين.

الزعبي أكّد اعتراض النقابة على قبول أعداد هائلة في كليات الطب، موضحاً أن الموازي يجب أن يلغى في دراسة الطب.

وذكر الزعبي، أن قانون المجلس الطبي الجديد أكبر مقتل للمنظومة الصحية في الأردن.

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