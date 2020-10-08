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الخميس، 08-10-2020 01:23 م

253 الف برميل نفط واردات الأردن من العراق

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الوكيل الإخباري- اعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ان واردات المملكة من نفط العراق بلغت خلال شهر أيلول الماضي حوالي 6ر253 الف برميل بمعدل 8560 برميل يومياً.

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وأوضحت زواتي في تصريح صحفي اليوم الخميس، ان جائحة (كورونا) فرضت تفريغ الصهاريج العراقية في الصهاريج الأردنية في المنطقة الحرة بين البلدين عن طريق تبادل الحمولة، وشارك في العملية خلال أيلول الماضي 857 صهريجا اردنيا.


ووفق الوزيرة زواتي بلغ إجمالي كميات مادة النفط الخام العراقي الموردة للمملكة منذ نهاية آب 2019 ولغاية نهاية أيلول 2020 حوالي 958ر2 مليون برميل وبمعدل يومي 7545 برميلا نقلت بواسطة 11152 صهريجا عراقيا وأردنيا محملة من موقع محطة الصينية / بيجي إلى موقع المصفاة بالزرقاء.

 

وتأتي عملية استيراد النفط الخام العراقي، تنفيذاً لما جاء في مذكرة التفاهم الموقعة بين الاردن والعراق في الثاني من شباط 2019.


 




 

 


 

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