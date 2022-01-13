255 ألف مسجل على منصة تلقي دعم الكهرباء

الوكيل الاخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن 255 ألف شخص سجلوا على منصة تلقي دعم الكهرباء.



وأوضح للتلفزيون الأردني، الخميس، إن إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية جاءت لإزالة التشوهات وإيصال الدعم لمستحقيه، ولتبسيط هيكلية التعرفة وتخفيضها على القطاعات الإنتاجية “الصناعي والتجاري والسياحي والصحي والزراعي”.



وبيّن أن المبالغ التي سيتم توفيرها نتيجة إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية والمقدرة بنحو 50 مليون دينار سيتم توجيهها للقطاعات الإنتاجية لتخفيف الأعباء عليها وكلف الإنتاج.

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