26 ألفا و185 إصابة كورونا نشطة حتى صباح الأربعاء

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 26 ألفا و185 حالة حتى صباح اليوم الاربعاء.



ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا و156 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 11 حالة وفاة أمس الثلاثاء.



وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 880 ألفاً و943 إصابة، ما يضع الأردن في المرتبة 44 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 843 ألفا و602 حالة شفاء.



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