الخميس 30-09-2021
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الخميس، 30-09-2021 06:23 م

26 ألف جرعة لقاح أعطيت الخميس

وزارة الصحة



الوكيل الاخباري - أعطيت في الأردن أكثر من 26 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفق البيانات الصادرة عن وزارة الصحة اليوم الأربعاء.

وتوزعت الجرعات المعطاة البالغ عددها 26015 جرعة، على 7708 جرعة أولى و18307 جرعات ثانية بحسب الأرقام الرسمية.

وبلغت حصيلة الجرعات المعطاة منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي 6983998 جرعة، توزعت على 3713321 جرعة أولى، و3270677 جرعة ثانية.

ووصل عدد المسجلين على المنصة الخاصة بتلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة، إلى 4139902 مسجلا.

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