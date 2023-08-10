26 مليون دولار من اليابان لمراقبة مصادر المياه في معان

الوكيل الإخباري

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- وقع أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق بحضور عدد من المعنيين في سلطة المياه مع ممثلي الوكالة اليابانية جايكا مذكرة تفاهم لعمل نظام تحكم ومراقبة مصادر المياه في محافظة معان (سكادا) بقيمة 26 مليون دولار أمريكي بما يتماشى مع الرؤى الاستراتيجية في تخفيض الفاقد المائي.وأشار الأمين العام ان هذه المذكرة ستسهم في تنسيق الجهود لمواجهة مختلف التحديات المائية وتمكين قطاع المياه من تحقيق الخطط الرامية الى تحسين مستوى الخدمات وفق احدث الأنظمة والمعايير العالمية وضمان مراقبة المصادر المائية عن بعد بما يوفر لمتخذي القرار المعلومات الواضحة والدقيقة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.وبين أن مذكرة التفاهم ستتضمن تطوير وتحديث أنظمة التحكم والمراقبة الالية (نظام سكادا) لكافة أنظمة الإنتاج والنقل والتخزين والتزويد المائي في محافظة معان، وكذلك أنظمة التزويد المائي بما يضمن اعلى مستوى من مراقبة كافة المصادر المائية، مثمنا جهود الوكالة اليابانية جايكا حيث من المزمع البدء بتنفيذ هذا المشروع مطلع العام 2024 وربطها مع مركز تحكم العقبة .وأعرب المهندس أبو رواق عن امتنانه وتقديره للدعم المقدم من الوكالة اليابانية جايكا، مؤكدا على الشراكة الفاعلة في القطاع المائي من خلال توفير الدعم الفني والتقني وتحسين البنى التحتية للشبكات.