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الأحد، 21-07-2024 05:22 م

26.6 مليون دينار حجم التمويل الأجنبي للجمعيات والشركات غير الربحية

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الوكيل الإخباري - بلغ حجم التمويل الأجنبي المقدم للجمعيات والشركات غير الربحية والجمعيات والاتحادات التعاونية خلال النصف الأول من العام الحالي، والحاصلة على موافقة مجلس الوزراء، 26.6 مليون دينار، لتنفيذ 175 مشروعا.

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وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بلغت نسبة التمويل للشركات غير الربحية خلال النصف الأول من العام الحالي، 51.8 بالمئة، والجمعيات المسجلة لدى سجل الجمعيات بنسبة 48 بالمئة، فيما كانت حصة الجمعيات التعاونية 0.2 بالمئة من حجم التمويل.


ومن حيث عدد المشاريع، حصلت 41 شركة غير ربحية على تمويل بقيمة 13.8 مليون دينار لتنفيذ 50 مشروعا، مقابل 92 جمعية حصلت على تمويل بقيمة 12.8 مليون دينار لتنفيذ 124 مشروعاً، وبلغ متوسط حجم التمويل للمشروع الواحد 280 ألف دينار للشركات غير الربحية، مقابل 103 آلاف دينار لمشاريع الجمعيات، وحصلت جمعية تعاونية واحدة على 52 ألف دينار لتنفيذ مشروع واحد.


وبحسب البيانات، كانت قطاعات الشباب، والحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وتمكين المرأة، من أهم أولويات التمويل الأجنبي لدى مؤسسات المجتمع المدني خلال النصف الأول من العام الحالي، وحصل قطاع الشباب على الترتيب الأول بين القطاعات بقيمة 6.54 مليون دينار وبنسبة 24.6 بالمئة، وقطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 5.658 مليون دينار بنسبة 21.2 بالمئة، وقطاع التنمية الاقتصادية بقيمة 2.146 مليون دينار بنسبة 8 بالمئة، وتمكين المرأة بقيمة 1.902 مليون دينار بنسبة 7.2 بالمئة، بينما كانت قطاعات العدل والحوكمة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة ذات أولوية أقل لدى مؤسسات المجتمع المدني أو مجتمع المانحين.


وحول الجهات المانحة، تصدرت الولايات المتحدة الأميركية التمويل الأجنبي المقدم خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 42.1 بالمئة، تلاها الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.9 بالمئة، ثم ألمانيا بنسبة 8.1 بالمئة.

 




 

 


 

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