261 مليون دولار متطلبات برنامج الأغذية العالمي في الأردن

الوكيل الاخباري - قدّر برنامج الأغذية العالمي حاجته إلى 261 مليون دولار لتأمين متطلبات عملياته في الأردن للعام المقبل 2022 وفق الاستراتيجية السنوية للبرنامج.

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كما قدرت خطة البرنامج العالمي الاستراتيجية في الأردن حاجتها إلى 753 مليون دولار خلال عامين للفترة من كانون الثاني 2020 إلى كانون الأول 2022، حيث قدّت حاجتها إلى 268 مليون دولار للعام الحالي.



وأشار تقرير قطري للبرنامج أن عملياته في الأردن تتطلب للفترة من تشرين الثاني الماضي إلى نيسان 2022، إلى نحو 125 مليون دولار، 110.4 مليون دولار منهم لمساعدة اللاجئين المؤهلين لتلقي المساعدة، و2.6 مليون دولار لتغطية احتياجات 433 ألف طالب وطالبة في المدارس من أغذية متفق عليها مع وزارة التربية والتعليم خلال الأشهر الستة المقبلة.



وأشار البرنامج إلى أنه قدم مساعدة غذائية لنحو 480 ألف لاجئ من فئات أشد ضعفا يقيمون في مخيمات اللجوء ومجتمعات مستضيفة عبر تحويلات نقدية، منهم 40000 لاجئ إضافي تم دمجهم في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد بأموال ممنوحة من الولايات المتحدة الأميركية.



وأظهرت نتائج تحليل مواطن الضعف ورسم خرائطها باستخدام الهاتف المحمول الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي في حزيران/يونيو الماضي، أن 23.4% من اللاجئين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مع تعرض نسبة 60% منهم لانعدام الأمن الغذائي.



وعانى النمو الاقتصادي في الأردن من خسائر كبيرة في عامي 2020 و 2021، حيث وصل معدل البطالة في الأردن إلى 25٪ خلال الربع الأول من عام 2021، ووصلت معدلات البطالة بين الشباب إلى نسبة غير مسبوقة بلغت 50٪ بينما تصاعدت خسائر الدخل بشكل أكبر.



وكان لجائحة كورونا أيضا تأثيرًا ضارًا على الصحة النفسية والجسمانية للأطفال مع ارتفاع مستويات البيئات المنزلية المجهدة، وعدم المساواة في الوصول إلى الخدمات الرقمية، وانعدام الأمن الغذائي ونقص التعليم، مما أدى إلى تفاقم مواطن الضعف لديهم.