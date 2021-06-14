الإثنين 14-06-2021
الوكيل الاخباري

محافظ العاصمة لـ الوكيل : إجراءات للتعامل مع التجول خلال الحظر

بدء تشغيل تجريبي لمصنع محطة فرز نفايات في الرمثا

الصفدي يجتمع مع الأونروا اليوم

ارتفاع في أسعار الذهب مع هبوط في سعر البيتكوين, ما هي العلاقة بينهما؟

صحة الزرقاء لـ الوكيل : 3 إصابات جديدة بالمتحور الهندي في المحافظة

الحكومة توقّع على صرف مستحقات معلمي منصة درسك

هيئة الإعلام تحجب عددا من المواقع الإلكترونية المخالفة

الهيئة البحرية : تأهب العقبة لأي تسرب من ناقلة نفطية في باب المندب

السعودية..قرار إضافي بشأن الحج هذا العام

الصناعة: إجراءات قانونية بحق جمعية الدواجن لطلبها البيع بسعر موحد

الإثنين، 14-06-2021 11:55 ص

27 ألفا تلقوا اللقاح المضاد لكورونا في عجلون

60c613f2ed5e8


الوكيل الاخباري- تلقى 27 ألف مواطن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد داخل محافظة عجلون، منذ إطلاق الحملة الوطنية لإعطاء اللقاح في الأردن، بحسب مدير صحة عجلون تيسير عناب.
اضافة اعلان

وقال عناب  الاثنين، إن "في المحافظة 3 فرق طبية ثابتة لإعطاء اللقاح وفريقين يعملان بشكل ميداني"، داعيا المواطنين للدخول إلى المنصة الخاصة بالحصول على اللقاح المضاد لكورونا والتسجيل للحصول على اللقاح.

رئيس الوزارء بشر الخصاونة أصدر بلاغ رقم (38) لسنة 2021 السّماح لمن مضى أكثر من (21) يوماً على تلقّيهم الجرعة الأولى من المطعوم التنقّل والتجوال خلال ساعات الحظر بدءاً من منتصف حزيران/ يونيو، وأمر الدّفاع رقم (30) لسنة 2021م، الذي يُلزِم جميع المنشآت التي تمّ فتحها بعدم السّماح لأيّ شخص بالدخول إليها قبل إبراز البطاقة الشخصيّة أو رمز التحقّق الصحّي أو شهادة التطعيم من خلال تطبيق (سند).

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كشف

محافظ العاصمة لـ الوكيل : إجراءات للتعامل مع التجول خلال الحظر

مصنع

بدء تشغيل تجريبي لمصنع محطة فرز نفايات في الرمثا

اونو

الصفدي يجتمع مع الأونروا اليوم

كمن

صحة الزرقاء لـ الوكيل : 3 إصابات جديدة بالمتحور الهندي في المحافظة

bb709fd6b9b8727841cd512a3f05495c

الحكومة توقّع على صرف مستحقات معلمي منصة درسك

مواقع

هيئة الإعلام تحجب عددا من المواقع الإلكترونية المخالفة

أخبار متعلقة
لقاح

إعطاء ‭73267‬ جرعة جديدة من لقاح كورونا اليوم

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

التربية: إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا للمعلمين الأحد

لقاح

35 ألف شخص تلقوا اللقاح المضاد لكورونا في جرش

تطعيم

الصحة لـ الوكيل : يجدر التأكد من إمكانية تلقي الجرعة الثانية في البلد المستضيف

6db9ccf3-dbf2-4158-853e-f676c897afd6

الهواري : الخروج وقت حظر التجول دون الحاجة الى تصاريح قريبا لمن ياخذ لقاح كورونا

صحة

تعميم من الهواري لموظفي الصحة - وثيقة