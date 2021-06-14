27 ألفا تلقوا اللقاح المضاد لكورونا في عجلون

الوكيل الاخباري-

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تلقى 27 ألف مواطن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد داخل محافظة عجلون، منذ إطلاق الحملة الوطنية لإعطاء اللقاح في الأردن، بحسب مدير صحة عجلون تيسير عناب.وقال عناب الاثنين، إن "في المحافظة 3 فرق طبية ثابتة لإعطاء اللقاح وفريقين يعملان بشكل ميداني"، داعيا المواطنين للدخول إلى المنصة الخاصة بالحصول على اللقاح المضاد لكورونا والتسجيل للحصول على اللقاح.رئيس الوزارء بشر الخصاونة أصدر بلاغ رقم (38) لسنة 2021 السّماح لمن مضى أكثر من (21) يوماً على تلقّيهم الجرعة الأولى من المطعوم التنقّل والتجوال خلال ساعات الحظر بدءاً من منتصف حزيران/ يونيو، وأمر الدّفاع رقم (30) لسنة 2021م، الذي يُلزِم جميع المنشآت التي تمّ فتحها بعدم السّماح لأيّ شخص بالدخول إليها قبل إبراز البطاقة الشخصيّة أو رمز التحقّق الصحّي أو شهادة التطعيم من خلال تطبيق (سند).