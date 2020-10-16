الجمعة 16-10-2020
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 16-10-2020 12:32 م

27 محطة محروقات تعمل خلال الحظر الشامل

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، عن 27 محطة محروقات عاملة خلال حظر التجول الشامل، الذي يستمر حتى صباح الاحد.

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وتشمل القائمة الموزعة على مختلف مناطق المملكة المحطات التابعة لشركة توتال الاردن: محطة اليادودة1, الزرقاء الجنوبي, مجمع الباصات -اربد, القويرة, رأس النقب, القطرانه, الحمر, الغور الصافي.


كما وتشمل المحطات التابعة لشركة تسويق المنتجات البترولية الاردنية: الاستقلال1, الهاشمية, قنازع-زيزيا, الداخلية, قوس النصر-جرش, المفرق البلد, الحصن, الكرك المركزية, القويرة, الشويكي-طريق المطار, الاشرفية, خلدا1.


والمحطات التابعة لشركة المناصير: المطار1, الطنيب, الجيزة, الطريق الخلفي-العقبة, البوتاس-غور الصافي, الشريف حسين-العقبة, الشيدية.

 


--(بترا)


 




 

 


 

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