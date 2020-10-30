27 محطة محروقات عاملة خلال الحظر الشامل

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة، عن 27 محطة محروقات عاملة خلال حظر التجول الشامل، الذي يستمر حتى صباح يوم غد السبت.
وتشمل القائمة الموزعة على مختلف مناطق المملكة:
- المحطات التابعة لشركة توتال الاردن:
محطة اليادودة 1, مجمع الباصات -اربد ,الزرقاء الجنوبي جبل طارق, القويرة, رأس النقب, الحمر-الفحيص, غور الصافي, القطرانة, الرصيفة.
- المحطات التابعة لشركة تسويق المنتجات البترولية الاردنية:
محطة الاستقلال1, الهاشمية, قنازع - زيزيا , قوس النصر-جرش, المفرق البلد,الحصن,الكرك المركزية, القويرة, الشوبكي - طريق المطار, خلدا 1, الاشرفية للمحروقات.
- المحطات التابعة لشركة المناصير:
محطة البوتاس, الجيزة, الشيدية, الطريق الخلفي-العقبة,الطنيب, المطار, الشريف حسين- العقبة.
--(بترا)
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