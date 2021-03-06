%27.5 من متبرعي الدم في الحسين للسرطان أصيبوا بكورونا

الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة أجراها مركز الحسين للسرطان، أن 27.5% من متبرعي الدم في المركز لديهم أجسام مضادة أي سبق وأصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وذلك استنادا إلى عينة عشوائية ممثلة جزئيا للمجتمع.

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والدراسة التي أجريت خلال الفترة من 27 كانون الثاني/يناير 2021 وحتى 5 شباط/فبراير من ذات العام، استندت على عينات عشوائية تمثل 60% من المجتمع أخذت من نحو 292 شخص من المتبرعين بالدم في مركز الحسين.



وقال رئيس قسم المختبرات وعلم الأمراض في مركز الحسين للسرطان، الأستاذ الدكتور ماهر الصغيّر، إن الدراسة "اعتمدت العينة العشوائية لكنها تمثل المجتمع جزئيا، وأجريت على الفئة العمرية من 18-63 سنة"، وذلك لأن المتبرع بدم "يشترط أن لا يقل عمره عن 18 عاما ويتمتع بصحة جيدة أي لا يشكو من أي مرض أو أعراض وقت أو قبل التبرع بأسبوعين".



"من بين نحو 292 متبرع، ظهر أن لدى 80 شخصا أجسام مضادة للفيروس أعمار 85% منهم تتراوح بين 18-40 عاما"، وفق الصغيّر.



لكن في حال كانت العينة العشوائية ممثلة للمجتمع، يتوقع الصغير أن تصل نسبة من سبق وأصيبوا بالفيروس إلى 35% أي بين 3-4 ملايين إصابة، وفق تعبيره.

"ومن الممكن أن يفيد مريض السرطان حصوله على دم من متبرع سبق وأن أصيب بفيروس كورونا، دون أن يكون له تأثير سلبي على المريض"، حسبما تحدث الصغيّر.



وسبق لمركز الحسين للسرطان أن أجرى دراسته مرتين خلال حزيران/يونيو 2020، وأيلول/سبتمبر 2020، لكن "كانت نسبة من لديهم أجسام مضادة 0%"، بحسب الصغيّر.



وأجريت دراسة على نحو 746 شخصا "أظهرت أن لا أحد لديه أجسام مضادة"، وذلك في حزيران/يونيو 2020، وكذلك كررت على 348 شخصا في أيلول/سبتمبر 2020.

ووفق الأرقام المعلنة من وزارة الصحة، فقد سجل الأردن 417934 إصابة بالفيروس، 4862 وفاة بين المصابين.

وتوفر وزارة الصحة، فحص الأجسام المضادة في المختبرات وبتكلفة 10 دنانير للفحص الواحد.

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