الإثنين 23-01-2023
الوكيل الاخباري

وزير العمل: قرار مرتقب اليوم بشأن تصاريح العمالة الوافدة

بيان من البنك المركزي حول سقوف المدفوعات اللاتلامسية

القبض على 9 مروجين ومطلوبين بقضايا مخدرات

استطلاع يكشف رفضا أمريكيا لتعامل بايدن وترامب مع الوثائق السرية

نتنياهو يهدد بمنع البناء الفلسطيني بالضفة الغربية

مصادرة 5000 عبوة مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مخالفة بالمفرق

الدبعي يرعى الملتقى الوطني الخاص في التعليم

الضمان: رفع الأدنى للأجور يشمل العاملين فقط وتنفيذ القرار اعتباراً من الشهر الحالي

خطيب الأقصى: السكوت على ما يجري في الأقصى غير مقبول

مبيعات المحروقات في الأردن خلال 2022 .. البنزين الأعلى والديزل الاقل - أرقام

الإثنين، 23-01-2023 12:29 م

271 ديناراً الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023

6fc4ac8b-c611-4443-bb3d-8ebcf6529ab6


الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تطبيقها القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل والمتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2023-2024-2025) بما يعادل نسبة التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية وعلى أن تحتسب هذه النسبة لكل سنة من السنوات وفقاً لنسبة التضخم للأشهر الإحدى عشر السابقة لكل سنة.

اضافة اعلان


وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل السابق (260) دينار، وبما أن نسبة التضخم للأشهر الإحدى عشر الأولى من العام الماضي 2022 بلغت (4.22%) فإن الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023 سوف يصبح (271) دينار.


وأوضحت المؤسسة إلى أنه يخضع لقانون الضمان الاجتماعي كل من أكمل ستة عشر سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأياً كانت طبيعة الأجر شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
05Q9790-0000-e1619815868589

وزير العمل: الأردنيون يعزفون عن العمل في بعض القطاعات

WhatsApp Image 2023-01-23 at 2.09.00 PM

وزير العمل: قرار مرتقب اليوم بشأن تصاريح العمالة الوافدة

5b752e2c-b6f2-4073-9acc-22f33eab7cb2

بيان من البنك المركزي حول سقوف المدفوعات اللاتلامسية

7e9bdf2e-c5e5-448f-a553-00a0ce1e9efe

القبض على 9 مروجين ومطلوبين بقضايا مخدرات

Na2i9uoGs9Oh8ydKM545gLuTyqiKfFc52BvEjmZ3

مصادرة 5000 عبوة مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مخالفة بالمفرق

c40cc2b4-eae9-401c-b2d8-382be8f668f6

الدبعي يرعى الملتقى الوطني الخاص في التعليم

أخبار متعلقة
مبنى رئاسة الوزراء

توصيات من الاقتصادي والاجتماعي حول الغاء ودمج وإنشاء وزارات

0L5A8956

الضمان الإجتماعي: تقديم طلبات سلف المتقاعدين مع بداية شباط المقبل

0L5A9388

الضمان الاجتماعي ينفي زيادة رواتب المتقاعدين 7 دنانير

فلوس 2

اتحاد العمال يطالب بتطبيق قرار ربط الحد الأدنى للأجور بنسب التضخم

WhatsApp Image 2022-12-01 at 10.06.26 AM

الحكومة: تعديلات الضمان الاجتماعي لن تؤثر على أموال المؤسسة

1220222591345410065897

الضمان يحسم: تأجيل إقرار أي زيادة على الرواتب التقاعدية لمزيد من الدراسة الاكتوراية