28 ألفا و639 إصابة كورونا نشطة محليا

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 28 ألفا و639 حالة حتى صباح اليوم السبت.



ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا و197 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 14 حالة وفاة أمس الجمعة.



وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 888 ألفاً و435 إصابة، ما يضع الأردن في المرتبة 44 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 848 ألفا و599 حالة شفاء.

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