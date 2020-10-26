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الإثنين، 26-10-2020 06:14 م

28 ألف إصابة نشطة بفيروس كورونا في الأردن

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الوكيل الاخباري - قدر رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي سعد الخرابشة، الاثنين، عدد الإصابات النشطة (قيد العلاج) بفيروس كورونا المستجد، من 27 إلى 28 ألف مصاب، مع رصد بـ 24 ألفا و735 حالة شفاء منذ بدء الجائحة في الأردن.
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وقال الخرابشة خلال مداخلة مع قناة "المملكة"، إنه "لا توجد إحصائية دقيقة للحالات النشطة"، مرجعا ذلك إلى "عدم تتبع حالات الإصابة في المنازل، إذا ما شفيت أو بقيت قيد العلاج".

وذكر الخرابشة، الأحد، أن معدل الوفيات من جراء الفيروس ارتفع 13 مرة اعتبارا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، داخل المستشفيات التي تستقبل إصابات بالوباء.

وأشار إلى أن العمل جارٍ في اللجنة ووزارة الصحة؛ لتقديم مقترح حول كيفية متابعة الحالات؛ من خلال تقوية الرصد الوبائي في الوزارة، وتفعيل مديريات الصحة والمراكز الصحية بكوادرها العديدة.

 




 

 


 

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