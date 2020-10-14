28 الف مركبة دخلت السوق المحلي بـ9 شهور

الوكيل الإخباري- اعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي عن التخليص على 28.2 ألف مركبة من المنطقة الحرة في الزرقاء خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة نموّ 20 بالمئة عن ذات الفترة من 2019.



وبيّن البستنجي في تصريح صحفي، ان عدد المركبات التي تم التخليص عليها منذ مطلع كانون الثاني وحتى 30 أيلول من العام الجاري سجلت 28172 مركبة، مقارنة مع 22630 مركبة لذات الفترة من العام الماضي.

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ولفت الى انه تم تسجيل نمو بنسبة 20 بالمئة مع نهاية شهر أيلول الأخير، بالرغم من إغلاق المنطقة الحرة لمدة تجاوزت الخمسين يوماً بسبب حظر التجوّل الذي فُرض منذ منتصف آذار من العام الجاري.



وعلاوة على ذلك، نوه البستنجي إلى ان المركبات "معادة التصدير" سجلت نموّاً بنسبة 6 بالمئة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أيلول، مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019.



وأشار الى أن عدد المركبات التي تم إعادة تصديرها عبر المنطقة الحرة في الزرقاء سجلت 54319 مركبة للشهور التسعة الأولى 2020، مقارنة مع 51503 مركبة لذات الفترة من عام 2019.



وفي ذات السياق، دعا البستنجي الحكومة إلى تأجيل زيادة الرسوم بنسبة 5 بالمئة على مركبات الهايبرد لبداية عام 2022.



