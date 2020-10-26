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الإثنين، 26-10-2020 01:33 م

28 سريرا مخصصا لعزل مصابي كورونا في الكرك

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الوكيل الاخباري- أعلن مدير مستشفى الكرك الحكومي، معاذ المعايطة،  اليوم الاثنين، وقف العمليات المبرمجة في المستشفى من الأحد المقبل الموافق الأول من تشرين ثاني/ نوفمبر وحتى إشعار اخر.

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وأضاف في تصريح صحفي أنه جرى تفعيل قسم العزل في المستشفى الخاص بمصابي فيروس كورونا المستجد، لاستقبال الحالات منذ أكثر من أسبوعين، موضحا أن "عدد الأسرة الخاصة بعزل كورونا 28 سريرا، و10 أجهزة تنفس اصطناعي".


وأوضح المعايطة أنه جرى أيضا استحداث قسم للحالات المشتبه بها بالإصابة بالفيروس، لحين ظهور نتائج الفحوصات الخاصه بها، إضافة إلى توفر محطة واحدة لسحب العينات وإجراء فحوصات في المستشفى، لسحب عينات لأشخاص تظهر عليهم أعراض كورونا، او من يتقرر إدخالهم إلى المستشفى.


 




 

 


 

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