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الجمعة، 16-10-2020 03:49 م

(1523) حالة إصابة محليّة

28 وفاة و 1539 إصابة بكورونا في المملكة

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الوكيل الإخباري - سُجّــل في المملكة اليوم الجمعة  و28 فاة و  (1539)  إصابة بفيروس كورونا ، وفق الموجز الإعلامي لمستجدات الوضع الوبائي للفيروس.

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التفاصيل كالتالي :
• (1523) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:
▪︎ (907) في محافظة العاصمة عمّان.
▪︎ (105) في محافظة البلقاء.
▪︎ (67) في محافظة جرش.
▪︎ (52) في محافظة مأدبا.
▪︎ (35) في محافظة المفرق.
▪︎ (9) في محافظة معان، جميعها من لواء البترا. o (135) في محافظة الزرقاء.
▪︎ (101) في محافظة إربد، منها (10) في الرمثا.
▪︎ (56) في محافظة عجلون.
▪︎ (35) في محافظة الكرك.
▪︎ (12) في محافظة العقبة. 
▪︎(9) في محافظة الطفيلة. 
▪︎
• (16) حالة خارجيّة، (11) بين القادمين من خارج المملكة، و(5) لسائقي شاحنات قادمين عبر مركزيّ حدود العمري وجابر.
▪︎ وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (34548) حالة.
▪︎ سُجّلت (28) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (310) حالات.
▪︎ سُجّلت (127) حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة.
▪︎ تمّ إجراء (17645) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1535529) فحصاً.


إجراءات أخرى:


• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

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