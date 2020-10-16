28 وفاة و 1539 إصابة بكورونا في المملكة

الوكيل الإخباري - سُجّــل في المملكة اليوم الجمعة و28 فاة و (1539) إصابة بفيروس كورونا ، وفق الموجز الإعلامي لمستجدات الوضع الوبائي للفيروس.

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التفاصيل كالتالي :

• (1523) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:

▪︎ (907) في محافظة العاصمة عمّان.

▪︎ (105) في محافظة البلقاء.

▪︎ (67) في محافظة جرش.

▪︎ (52) في محافظة مأدبا.

▪︎ (35) في محافظة المفرق.

▪︎ (9) في محافظة معان، جميعها من لواء البترا. o (135) في محافظة الزرقاء.

▪︎ (101) في محافظة إربد، منها (10) في الرمثا.

▪︎ (56) في محافظة عجلون.

▪︎ (35) في محافظة الكرك.

▪︎ (12) في محافظة العقبة.

▪︎(9) في محافظة الطفيلة.

▪︎

• (16) حالة خارجيّة، (11) بين القادمين من خارج المملكة، و(5) لسائقي شاحنات قادمين عبر مركزيّ حدود العمري وجابر.

▪︎ وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (34548) حالة.

▪︎ سُجّلت (28) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (310) حالات.

▪︎ سُجّلت (127) حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة.

▪︎ تمّ إجراء (17645) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1535529) فحصاً.





إجراءات أخرى:





• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

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