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السبت، 10-12-2022 03:28 م

28.36 % نسبة الاقتراع في انتخابات غرف التجارة حتى الساعة 3 عصراً

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الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، أن نسبة الاقتراع لانتخابات أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة 2022، على مستوى المملكة  بلغت (28.36% )، ونسبة الاقتراع لانتخابات ممثلي القطاعات التجارية بلغت (27.64%)  وذلك حتى الساعة الثالثة عصراً.

وأشارت الهيئة المستقلة للانتخاب، أن الساعة الأولى من الاقتراع، شهدت إقبالاً ملحوظا وحضورا للناخبين، علما بأن الهيئة اتخذت الإجراءات الكفيلة للتسهيل على الناخبين لاستلام البطاقات الانتخابية والوصول الى مراكز الاقتراع والفرز. 
وبحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، فقد جاءت نسب الاقتراع لأعضاء مجالس إدارة غرف التجارة على النحو التالي:

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غرفة تجارة عمان بلغت نسبة الاقتراع (19.36%)

غرفة تجارة إربد (42.40%)

غرفة تجارة الزرقاء ( 31.94%)

غرفة تجارة العقبة (34.52%)

غرفة تجارة جرش (52.68%)

غرفة تجارة المفرق (41.87%)

غرفة تجارة الكرك (69.47%)

غرفة تجارة الطفيلة (80.09%)

غرفة تجارة مادبا (54.17%)

غرفة تجارة معان (74.12%)

غرفة تجارة المزار الجنوبي (74.47%)

غرفة تجارة الرصيفة (35.77%)

غرفة تجارة الرمثا (78.13%)

غرفة تجارة عجلون (49.63%)

 

علما بأن أعضاء مجالس إدارة غرفتي تجارة السلط والشونة الجنوبية قد فازوا بالتزكية.

 

أما فيما يتعلق بالقطاعات التجارية فكانت نسب الاقتراع على النحو التالي:


قطاع الإنشاءات ومواد البناء (20.76%)
قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية (35.94%)
قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها (29.60%)
قطاع المواد الغذائية (30.91%) 
القطاع المصرفي والمالي (32.43%)
قطاع الكهرباء والالكترونيات (39.76%)
قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها (24.74%)
قطاع الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات (38.93%)
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (21.74%).
قطاع الخدمات والاستشارات وغيرها (23.76%).


 




 

 


 

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