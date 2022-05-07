السبت 07-05-2022
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السبت، 07-05-2022 07:49 ص

2837 أطنان من الخضار والفواكه ترد المركزي اليوم - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 2837.060 طن، توزعت على 1638.950 طن خضار،1037.369 طن فواكه، و 160.741 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1086.096طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 35 قرش، بطاطا من 35 إلى 65 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 5 إلى 15 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت :



 




 

 


 

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