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الخميس، 21-07-2022 01:33 م

2841 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2841 طنا، منها 1954 طن خضار، 716 طن فواكه، و171 طنا من الورقيات.

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ووفقا لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، جاءت أسعار أبرز الأصناف، كالتالي: الباذنجان الأسود العجمي تراوح سعره بين 5 إلى 10 قروش، البصل الناشف بين 15 إلى 30 قرشا، البطاطا بين 20 إلى 40 قرشا، البندورة بين 10 إلى 15 قرشا، الجزر بين 20 إلى 50 قرشا، الخيار بين 20 إلى 40 قرشا، الزهرة بين 35 إلى 85 قرشا، الكوسا بين 20 إلى 45 قرشا، الليمون بين 60 إلى 80 قرشا، البطيخ بين 15 إلى 25 قرشا.


 




 

 


 

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