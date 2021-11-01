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الإثنين، 01-11-2021 04:52 م

%285 ارتفاع أرباح شركات مدرجة في بورصة عمّان

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الوكيل الإخباري- قالت بورصة عمّان الاثنين، إن أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمّان ارتفعت بنسبة 285% للفترة المنتهية في 30/9/2021، حيث بلغت الأرباح بعد الضريبة (العائدة لمساهمي الشركة) للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمّان والتي زودت البورصة ببياناتها المالية 883.0 مليون دينار مقارنة مع 229.3 مليون دينار للشركات نفسها وللفترة نفسها من عام 2020.

ومن الناحية القطاعية، بلغت الأرباح بعد الضريبة (العائدة لمساهمي الشركة) للثلاثة أرباع لقطاع الصناعة 336.2 مليون دينار مقارنة مع 60.9 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2020 أي بارتفاع نسبته 452.1%.

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أما بالنسبة لقطاع الخدمات فقد بلغت الأرباح بعد الضريبة (العائدة لمساهمي الشركة) لهذه الفترة 80.6 مليون دينار بالموجب مقارنة مع 38.9 مليون دينار بالسالب للفترة نفسها من العام 2020، أي بنسبة ارتفاع 307.2%.

 

أما بالنسبة للقطاع المالي فقد بلغت أرباحه 466.1 مليون دينار مقارنة مع 207.4 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2020، وبنسبة ارتفاع بلغت 124.8%.

 




 

 


 

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