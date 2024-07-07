2857 طنا من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي

الوكيل الاخباري-

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بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الأحد، 2857 طنا، منها 1993طن خضار، و682 طن فواكه، و181طنا من الورقيات.وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و30، والبصل الناشف بين 15و25 قرشا، والبطاطا بين 35 و50 قرشا، والبندورة بين 25 و30 قرشا، والجزر بين 20 و30 قرشا، والخيار بين 50 و60 قرشا، والزهرة بين 65 و80 قرشا، والليمون بين 60 و100 قرش، والموز البلدي بين 50 و75 قرشا.