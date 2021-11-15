الإثنين 15-11-2021
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الإثنين، 15-11-2021 01:44 م

2862 طن خضار وفواكه وردت السوق المركزي

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الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمّان الكبرى الاثنين، 2862 طنا، توزعت على 1628 طن خضار، و897 طن فواكه، و337 طن ورقيات.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد كما يلي: باذنجان أسود عجمي من 100 إلى 200 فلس، بصل ناشف من 100 إلى 200 فلس، بطاطا من 250 إلى 400 فلس، بندورة من 80 إلى 150 فلسا، بلح من 500 إلى 1500 فلس.

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