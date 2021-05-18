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الثلاثاء، 18-05-2021 03:03 م

29 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا بالعقبة

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الوكيل الاخباري- بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا منذ بدء حملة التطعيم التي أطلقتها سلطة منطقة العقبة الخاصة منذ شهر في مدينة العقبة زهاء 29 ألف شخص، وفق مدير الشؤون الصحية بمحافظة العقبة الدكتور صائب الحياصات.

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وقال الحياصات في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن متلقي الجرعة الثانية بلغ حتى يوم أمس حوالي 8734 شخصاً.


وأضاف، أن مدينة العقبة سجلت يوم أمس الاثنين، أدنى نسبة بالفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا مقارنة مع المحافظات الأخرى بنسبة 1.6 بالمئة، مسجلة 25 إصابة من أصل 1569 فحصاً تم إجراؤها من قبل مديرية صحة العقبة.

 




 

 


 

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