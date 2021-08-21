29 ألف طالب وطالبة قدموا طلبا للقبول الموحد

الوكيل الإخباري - قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، إن عدد المتقدمين بطلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية بلغ نحو 29 ألف طالب وطالبة، حتى ظهر السبت.

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وأضاف ، أن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية بالجامعات بدأت اعتبارا من صباح الخميس، وستستمر حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم السبت الموافق 28 آب/ أغسطس من خلال الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.